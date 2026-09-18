Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 98,77 -1,16%
--°

Başsavcıdan dartta dereceye giren kızlara tebrik

D.A.R.T. Projesi kapsamında Antalya'da dartta dereceye giren kız çocukları için tebrik programı düzenlendi; başsavcı madalya taktı ve gençlerle oyun oynadı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Başsavcıdan dartta dereceye giren kızlara tebrik

D.A.R.T. projesinin amacı ve uygulaması:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen D.A.R.T. Projesi, adli süreçte olan, madde bağımlılığı tedavisi gören ve koruma altında bulunan kız çocuklarının sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Protokol 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanarak proje resmiyet kazandı.

Proje kapsamında çocukların bulunduğu kuruluşta bir dart salonu oluşturuldu. Dart Milli Takımı antrenörü olan bir infaz ve koruma memurunun rehberliğinde düzenlenen antrenmanlarla gençlerin boş zamanlarının yapılandırılması, odaklanma, disiplin, öfke kontrolü ve özgüvenin geliştirilmesi hedeflendi.

Antrenman, lisans ve turnuva sonuçları:

Düzenli antrenmanlara katılan 7 genç, lisanslı sporcu olarak kaydedildi. Gençlerden biri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada il ikincisi, bir diğeri ise il üçüncüsü oldu. Ayrıca 14 Eylül tarihinde düzenlenen diğer bir turnuvaya dört genç katılım gösterdi. Bu sonuçlar, projenin spor odaklı rehabilitasyon yaklaşımının somut etkilerini ortaya koydu.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, iş birliği kapsamında çocukların kaldığı binanın boya ve badana işlemlerinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişilerce tamamlandığını belirtti. Sökmen, dart eğitiminin ardından çocukların Türkiye genelinde başarı elde ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Sökmen ayrıca kuruluşun güçlendirilmiş bakım modeli ile hizmet verdiğini, 24 saat görev yapan bir kadın polisin bulunduğunu ve psikologların zaman zaman çocuklarla görüştüğünü vurguladı: "Çocuklarımız devlet korumasında olan çocuklar ve burası güçlendirilmiş bakım modeliyle hizmet veren bir kuruluş. Burada 24 saat hizmet veren bir kadın polisimiz var. Herhangi bir olumsuz durumda doğrudan müdahale ediyor. Psikologlarımız da kızlarımızla zaman zaman görüşüyor. Çocuklarımızı ve gençliğimizi daha iyi yetiştirip topluma faydalı birer fert olarak kazandırmak için uğraşıyoruz. Çocuklarımız yaptıkları işlerdeki başarılarıyla bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor."

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise düzenlenen tebrik programında çocuklara madalya ve hediyelerini taktı, ardından gençlerle dart oynadı. Kocaman, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın başarılarını kutlamak için geldik, çok da mutlu olduk. Çocuklarımız burada sportif faaliyette öne çıkmışlar. Dart şampiyonalarına katılmışlar, dereceye girmişler. Adli süreçte olan çocuklar diyoruz ama elde edeceğimiz çok şey var. Biz onların bir ailesi olduk, hep beraberiz bundan sonra. Onları tebrik etmeye, başarılar dilemeye geldik."

Program, sporun rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkısını gösterirken, kurumlar arası iş birliğinin ve saha odaklı uygulamaların gençlerin beceri ve özgüven gelişimindeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

ANTALYA’DA D.A.R.T. PROJESİ KAPSAMINDA LİSANSLI SPORCU OLAN 7 GENÇTEN 2’Sİ, KATILDIKLARI TURNUVADA...

ANTALYA’DA D.A.R.T. PROJESİ KAPSAMINDA LİSANSLI SPORCU OLAN 7 GENÇTEN 2’Sİ, KATILDIKLARI TURNUVADA İL İKİNCİLİĞİ VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ. GENÇLERİ ZİYARET EDEREK MADALYA VE HEDİYELERİNİ TAKDİM EDEN ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH KOCAMAN, ÇOCUKLARLA DART OYNADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

hazar şiir akşamları elazığ'da şiir ve sahneyle buluştu
images

Vali İsmail Ustaoğlu'ndan gazilere ziyaret ve minnet vurgusu
images

Edirne'de peynir merkezli üç günlük gastronomi şöleni başladı
images

CW Enerji'den COP31 Antalya projelerine enerji ve teknik destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü