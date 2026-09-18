Başsavcıdan dartta dereceye giren kızlara tebrik

D.A.R.T. projesinin amacı ve uygulaması:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen D.A.R.T. Projesi, adli süreçte olan, madde bağımlılığı tedavisi gören ve koruma altında bulunan kız çocuklarının sosyal rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Protokol 29 Nisan 2026 tarihinde imzalanarak proje resmiyet kazandı.

Proje kapsamında çocukların bulunduğu kuruluşta bir dart salonu oluşturuldu. Dart Milli Takımı antrenörü olan bir infaz ve koruma memurunun rehberliğinde düzenlenen antrenmanlarla gençlerin boş zamanlarının yapılandırılması, odaklanma, disiplin, öfke kontrolü ve özgüvenin geliştirilmesi hedeflendi.

Antrenman, lisans ve turnuva sonuçları:

Düzenli antrenmanlara katılan 7 genç, lisanslı sporcu olarak kaydedildi. Gençlerden biri 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvada il ikincisi, bir diğeri ise il üçüncüsü oldu. Ayrıca 14 Eylül tarihinde düzenlenen diğer bir turnuvaya dört genç katılım gösterdi. Bu sonuçlar, projenin spor odaklı rehabilitasyon yaklaşımının somut etkilerini ortaya koydu.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, iş birliği kapsamında çocukların kaldığı binanın boya ve badana işlemlerinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından görevlendirilen kişilerce tamamlandığını belirtti. Sökmen, dart eğitiminin ardından çocukların Türkiye genelinde başarı elde ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Sökmen ayrıca kuruluşun güçlendirilmiş bakım modeli ile hizmet verdiğini, 24 saat görev yapan bir kadın polisin bulunduğunu ve psikologların zaman zaman çocuklarla görüştüğünü vurguladı: "Çocuklarımız devlet korumasında olan çocuklar ve burası güçlendirilmiş bakım modeliyle hizmet veren bir kuruluş. Burada 24 saat hizmet veren bir kadın polisimiz var. Herhangi bir olumsuz durumda doğrudan müdahale ediyor. Psikologlarımız da kızlarımızla zaman zaman görüşüyor. Çocuklarımızı ve gençliğimizi daha iyi yetiştirip topluma faydalı birer fert olarak kazandırmak için uğraşıyoruz. Çocuklarımız yaptıkları işlerdeki başarılarıyla bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor."

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ise düzenlenen tebrik programında çocuklara madalya ve hediyelerini taktı, ardından gençlerle dart oynadı. Kocaman, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın başarılarını kutlamak için geldik, çok da mutlu olduk. Çocuklarımız burada sportif faaliyette öne çıkmışlar. Dart şampiyonalarına katılmışlar, dereceye girmişler. Adli süreçte olan çocuklar diyoruz ama elde edeceğimiz çok şey var. Biz onların bir ailesi olduk, hep beraberiz bundan sonra. Onları tebrik etmeye, başarılar dilemeye geldik."

Program, sporun rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkısını gösterirken, kurumlar arası iş birliğinin ve saha odaklı uygulamaların gençlerin beceri ve özgüven gelişimindeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.

ANTALYA’DA D.A.R.T. PROJESİ KAPSAMINDA LİSANSLI SPORCU OLAN 7 GENÇTEN 2’Sİ, KATILDIKLARI TURNUVADA İL İKİNCİLİĞİ VE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ELDE ETTİ. GENÇLERİ ZİYARET EDEREK MADALYA VE HEDİYELERİNİ TAKDİM EDEN ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH KOCAMAN, ÇOCUKLARLA DART OYNADI.