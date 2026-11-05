Dolar 50,1541 +0,06%
Euro 56,0641 -0,20%
Bist 11.210,14 -1,09%
Altın Gram 6.533,81 -1,50%
EUR/USD 1,1176 -0,38%
Brent Petrol 99,47 +1,20%
--°

Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni inceleme talebi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki ölümüyle ilgili ATK raporundaki tespitlere itiraz ederek genel kuruldan yeniden rapor talep edecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek: Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni inceleme talebi

Başsavcılık ATK raporuna itiraz edecek

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hakkında 2011 yılında başlatılan şüpheli ölüm soruşturmasında, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna itiraz edeceğini bildirdi. Soruşturmanın sürdürülmesi ve rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi amacıyla yeni bir adım atılacağı kaydedildi.

ATK raporunun temel bulguları:

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı ve ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği ifadelerine yer verilmişti. Bu tespitler soruşturma dosyasında merkezî bir yer tuttu ve savcılık tarafından yeniden incelenmesi talep ediliyor.

Başsavcılığın talebi ve süreç:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, rapordaki tespitlerin daha ayrıntılı açıklanması ve değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'nun genel kurulundan yeni rapor tanzimi talebinde bulunacak. Bu talep, mevcut rapordaki bulguların detaylandırılması ve soruşturma kapsamında eksik görülen hususların netleştirilmesi amacı taşımakta.

Soruşturmanın sürmesi ve rapora yapılan itiraz, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yol açacak bir adım olarak kayda geçti. Yetkili makamların talep edeceği ek açıklamalar ve genel kurul incelemesi sonucunda, soruşturma dosyasındaki tıbbi tespitlerin nasıl şekilleneceği takip edilecek.

Başsavcılık, Kaşif Kozinoğlu&#039;nun ölümüne ilişkin hazırlanan ATK raporuna itiraz edecek

Başsavcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan ATK raporuna itiraz edecek

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Biçerdöver anlaşmazlığı ve araç gaspı iddiası İhsaniye cinayetlerinin gerekçesi...
images

Mudurnu'da çıkan yangın 2 katlı ahşap evi kullanılamaz bıraktı
images

Çamura saplanan araç izinden zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı
images

Başakşehir'de direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yola devrildi, ulaşım aksıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dalaman'da hasar tespiti seferberliği: Muğla Büyükşehir 6 mahallede saha çalışması başlattı

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart

Optimum hamlesiyle Rönesans Gayrimenkul kârını 175 milyon euroya taşıdı

Bursa'nın ekim ihracatı 4,2 milyar doları aştı, otomotiv ihracatı öne çıktı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu