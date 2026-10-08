Bastille'de gerilim yükseldi: öğrencilerle polis arasında çatışma

Bastille Meydanı'nda gösteri ve müdahale

Fransa genelinde süren eğitim koşulları protestolarının bugün Paris ayağında, Bastille Meydanı’nda on binlerce kişi toplandı. Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık, 'Ortada adalet yok, her yerde polis var' sloganları atarak taleplerini dile getirdi. Gösteri boyunca polis, meydan çevresine çok sayıda çevik kuvvet birimi konuşlandırdı ve güvenlik önlemlerini sıkı tuttu.

Çatışmanın seyri ve güvenlik güçlerinin müdahalesi:

Gösterinin ilerleyen saatlerinde protestocular ile polis arasında aralıklarla çatışmalar yaşandı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerine doğru saksı, sandalye ve çeşitli nesneler fırlattı. Polis ise kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı; aynı zamanda fiziksel müdahalelerde bulunuldu. Yerel saatle 18.00 civarında katılımcıların bir kısmı meydandan yavaşça ayrılmaya başlarken, bölgeden gitmeyi reddeden bazı kişiler polis barikatları önünde oturarak Fransa milli marşını söylediği bildirildi.

Yetkililer henüz gösterilerde yaralanan veya gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Polis, kalabalığın güvenli güzergahları kullanarak alandan ayrılmasını sağlamak için çağrılar gerçekleştirdi.

Hükümet yanıtı ve göstericilerin talepleri:

Hükümet cephesinden uzlaşma yönünde adımlar atıldığı açıklandı. Başbakanlık Ofisi, Eğitim Bakanı Edouard Geffray’ın lise öğrencileri için alınacak ilk somut önlemleri bugün açıklayacağını duyurdu. Buna karşın göstericiler, hükümetin ve Başbakan Sebastien Lecornu’nun önceki açıklamalarını yetersiz bulduklarını ifade ediyor; müdahalelerde polis ve jandarma birliklerinin orantısız güç kullandığını savunuyorlar.

Öğretmen sendikaları, lise ve üniversite öğrencileri gelecek hafta salı günü ülke genelinde yeni gösteriler yapılması çağrısında bulundu. Bir öğrenci sendikasının açıklamasında, 'Masaya 10 milyar euro getirilene kadar eylemler düzenlemeye devam edeceğiz' denilerek geniş katılımlı yeni protestolara çağrı yapıldı.

Paris'teki olaylar, ülke çapında süren eğitim sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlayan hareketin en güncel örneğini oluşturuyor. Gelişmelerin nasıl ilerleyeceği ve hükümetin sunacağı önlemlerin protestoları yatıştırıp yatıştırmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Fransa'da devam eden öğrenci protestoları kapsamında başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler polise saksı, sandalye ve çeşitli nesneler fırlatırken, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi.