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Başvurular 11 ekime uzadı: lise öğrencilerine sürdürülebilir beyaz eşya çağrısı

Geleceği Kodlayanlar Ideathon başvuruları 11 Ekim'e kadar uzatıldı; lise öğrencileri yeşil teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler tasarlayacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Berk Doğan

Başvurular 11 ekime uzadı: lise öğrencilerine sürdürülebilir beyaz eşya çağrısı

ideathon başvuruları uzatıldı

Geleceği Kodlayanlar programı kapsamında düzenlenen Ideathon’a başvurular, yoğun talep üzerine 11 Ekim tarihine kadar uzatıldı. Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından lise öğrencilerini bir araya getirerek beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirlik alanındaki sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

BSH Türkiye ve Kodluyoruz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen program, "Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya" teması çerçevesinde gençleri sektöre dair yaşam döngüsü odaklı değerlendirme yapmaya davet ediyor. Katılımcılar üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme kadar uzanan süreçlerde somut fikirler geliştirecek.

ideathon nasıl ilerleyecek:

Başvuru sürecinin kapanmasının ardından tüm adaylar 15 Ekim Perşembe günü çevrim içi düzenlenecek olan "Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" etkinliğine davet edilecek. Değerlendirme sonucunda Ideathon’a kabul edilen öğrenciler, eğitimler, atölye çalışmaları ve mentörlük oturumları ile fikirlerini olgunlaştıracak ve final sunumuna hazırlanacaklar.

Ideathon iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada katılımcılar Problem tanıma ve çözüm haritalandırma, sunum teknikleri, ileri prompt teknikleri ve takım çalışması gibi atölyelere katılacak; ardından ekipleriyle birlikte belirledikleri sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini mentör desteğiyle projeye dönüştürecekler. İkinci aşamada ise ekipler projelerini jüriye sunacak ve değerlendirme süreci sonunda uygulamaya uygun projeler seçilecek.

başvuru koşulları ve ödüller:

Ideathon’a örgün eğitimdeki lise öğrencileri bireysel veya grup olarak başvurabiliyor. Programda üç veya dört kişilik ekipler oluşturulabilecek; bireysel başvuran öğrenciler ise Ideathon sürecinde oluşturulacak gruplara dahil edilecek. Programa en fazla 40 öğrenci ve 12 grup kabul edilecek.

Katılım koşulları arasında "Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik" atölyesine katılmak ve değerlendirme formunu tamamlamak bulunuyor. Sınırlı kontenjan nedeniyle Geleceği Kodlayanlar atölye katılımcısı öğrenciler önceliklendirilecek. Program sonunda jüri değerlendirmesiyle seçilen projeler BSH markalarına ait küçük ev aletleri ile ödüllendirilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için makersoftomorrow.online adresi ziyaret edilebilir. Başvuruların uzatılması, daha geniş bir öğrenci kitlesinin sürdürülebilirlik odaklı çözüm üretme fırsatına erişmesini sağlayacak şekilde planlandı.

GELECEĞİ KODLAYANLAR PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN IDEATHON’A BAŞVURULAR YOĞUN TALEP ÜZERİNE 11...

GELECEĞİ KODLAYANLAR PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN IDEATHON’A BAŞVURULAR YOĞUN TALEP ÜZERİNE 11 EKİM’E KADAR UZATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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