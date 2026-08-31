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Batan gemide kaybolan iki kardeşin Reyhanlı'daki bekleyişi sürüyor

Reyhanlı'da yaşayan Mustafa ve Mahmut Demir kardeşlerin Girne-Mersin seferindeki batan gemide akıbeti belirsiz; aileleri ikinci günde haber bekliyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:46

GÜNCELLEME: 31 Ağustos 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Batan gemide kaybolan iki kardeşin Reyhanlı'daki bekleyişi sürüyor

Reyhanlı'da belirsizlik ve umut arasında ikinci gün

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne çıkışıyla Mersin istikametine gitmekte olan geminin batmasının ardından, kayıp listesinde yer alan Mustafa Demir ve Mahmut Demir için Reyhanlı'nın Harran Mahallesi'ndeki babaevinde bekleyiş ikinci güne girdi. Aile yakınları, hem resmi kurumların hem de sağlık kuruluşlarının verdiği bilgilerde kardeşlere dair henüz bir iz bulunamadığını söylüyor.

ailelerin durumu ve beklentileri:

Aile fertleri, yaşanan belirsizlik nedeniyle ağır bir psikolojik baskı altında. Kardeşleriyle bağlantı kuramayan yakınları, gündelik hayatı zorlaştıran endişeyi ifade ediyor. Yakın akrabalarından Mehmet Demir, "2 kardeşimden haber alamıyoruz, dünden beri ve aile olarak perişanız. Ya ölü ya da diri getirsinler kardeşlerimizi" sözleriyle beklentilerini dile getirdi. Konsolosluktan saat 10.30'da arandığını belirten Demir, "Ölenlerin arasında ve hastanede olanların arasında yoklar. Denizdeler mi bir bilgi verilmiyor" şeklinde konuştu.

çocuklar, eşler ve sağlık durumu:

Ailenin diğer mensupları da büyük bir tedirginlik yaşıyor. Kardeşlerin memleketten tanıdığı Emrullah Tek, her iki kardeşin de evli ve 2'şer çocuk babası olduğunu; Mustafa'nın eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğunu aktardı. Tek, hastanelere bakıldığını ancak herhangi bir kayıt bulunmadığını belirterek, "Mustafa ve Mahmut’un eşleri fenalaştı. Bir an önce bulunmaları için destek istiyoruz" dedi.

Resmi makamlar tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sonuçlarına ilişkin bilgiler ailelere ulaştırılmaya devam ediyor. Reyhanlı'daki yakınları, belirsizliğin sona ermesi ve kesin durumun netleşmesi için devlet desteğinin sürmesini bekliyor.

TAZİYE EVİ

TAZİYE EVİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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