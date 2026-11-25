Brüksel zirvesinde genişleme vurgusu

Brüksel'de düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifinin yeniden teyit edildiğini belirtti. Zirve, bölgeyle ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik somut adımların atılması kararlılığını ortaya koydu.

AB'nin yol haritası ve somut adımlar:

Antonio Costa, zorlu jeopolitik koşullar nedeniyle Batı Balkanlarla daha yakın ilişki kurulmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Costa, Karadağ ve Arnavutluk’un kaydettiği ilerlemeyi örnek göstererek, "Bu yıl Karadağ’ın katılım antlaşmasını hazırlamaya başladık" dedi ve Arnavutluk’un müzakere fasıllarını kapatma sürecinin sürdüğünü hatırlattı.

Ursula von der Leyen ise genişlemenin "Avrupa için stratejik bir zorunluluk" olduğunu söyleyerek, "Bugün gerçek bir ivme ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Leyen, bu yıl yürütülen müzakerelerde "100’den fazla faslı açma ve kapatma yolunda ilerliyoruz" şeklinde somut bir rakam verdi ve genişlemenin kurumlara, politikalara ve bütçeye etkilerini değerlendirdiklerini ekledi. Ayrıca, von der Leyen gelecek yılın başında her ortakla "kademeli bütünleşme" diyalogları başlatma niyetini açıkladı.

Bölgesel liderlerin beklentileri ve itirazları:

Zirvede bölge liderleri de kendi endişe ve beklentilerini dile getirdi. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, üyelik sürecinin liyakate dayandırılmasını istedi; vatandaşların uzun süre "arka bahçede" bekletildiğini ve bunun hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Mickoski, ikili anlaşmazlıkların üyelik sürecini belirlememesi gerektiğini vurguladı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Hırvatistan ile çözülemeyen sınır anlaşmazlıklarına dair itirazlarını yineleyerek, uluslararası yargı veya tahkim seçeneklerine işaret etti. Milatovic, ülkesinin yıl sonuna kadar tüm fasılları tamamlamayı ve gelecek yıl yazına kadar katılım anlaşmasını imzalamayı umduğunu belirterek, "Karadağ, 2028’de AB’nin 28’inci üyesi olabilir" dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Kosova’nın adaylık statüsü talebini yeniden gündeme taşıdı: "Bir ödül, ayrıcalık veya lütuf istemiyoruz. Yalnızca Kosova’nın elde ettiği ilerlemenin kabul edilmesini ve tanınmasını istiyoruz." Kurti ayrıca Sırbistan’daki bazı isimlerin iadesine ilişkin çağrıda bulundu.

Zirve sırasında Antonio Costa, Sırbistan’ın resmi heyetinin katılmamasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığını vekaleten yürüten Aleksandar Cupic ile temas kurduğunu ve katılamama nedeninin parlamentodaki acil çalışmalar olduğunu aktardı. Costa, Sırbistan makamlarıyla temasın süreceğini belirtti.

Zirve katılımcıları, bölgesel iş birliği, uzlaşma ve komşularla iyi ilişkilerin AB üyeliğinin temel ön şartları olduğu mesajını tekrarladı. AB tarafı, genişlemenin hem mevcut hem de gelecekteki üye devletler için başarılı olması gerektiğini vurgulayarak, kademeli bütünleşme mekanizmaları ve tek pazar içinde yeni fırsatların belirlenmesi yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), AB-BATI BALKANLAR ZİRVESİ’NİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "GENİŞLEME, AVRUPA İÇİN STRATEJİK BİR ZORUNLULUK" DEDİ. LEYEN, BÖLGE ÜLKELERİNDEN KARADAĞ’IN KATILIM MÜZAKERELERİNDE SONA YAKLAŞTIĞINI, ARNAVUTLUK’UN İSE ETKİLEYİCİ BİR HIZLA İLERLEDİĞİNİ SÖYLEDİ.