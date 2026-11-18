Toplantı ve katılımcılar:

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Batı Karadeniz'in turizm potansiyelini ortak bir destinasyon çatısı altında değerlendirmek amacıyla sürdürdüğü bölgesel ziyaretler kapsamında Karabük'e gitti. Karabük Belediyesi Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede; Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ayar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Sönmez, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner ve TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Nazmi Uçar bir araya geldi.

Bölgesel strateji ve kapsam:

Görüşmede, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz Turizm ve Tanıtma Birliği çalışmalarının çerçevesi değerlendirildi. 'Yakın Karadeniz' mottosu ile bölgenin doğal, tarihî ve kültürel değerlerinin ortak bir turizm rotası içinde tanıtılması; iller arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması ana hedef olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca Karabük'ün sahip olduğu turizm değerlerinin bölgesel tanıtımdaki yeri ele alındı.

Hedefler ve planlanan tanıtımlar:

Birliğin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, söz konusu yedi ilin turizm imkanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda ortak bir anlayışla tanıtılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, 2-4 Aralık 2026 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'nde 'Yakın Karadeniz' rotasının tanıtılması planlanan başlıca adımlar arasında yer alıyor.

Görüşme, bölgesel turizm iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi; katılımcılar, ortak tanıtım ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı. Toplantının çıktıları, önümüzdeki dönemde iller arası eşgüdümle hayata geçirilmesi hedeflenen tanıtım programlarına zemin hazırlayacak.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ, BATI KARADENİZ’İN TURİZM POTANSİYELİNİ ORTAK BİR DESTİNASYON ÇATISI ALTINDA DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ BÖLGESEL ZİYARETLER ÇERÇEVESİNDE KARABÜK’E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ.