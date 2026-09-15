Batı Karadeniz üniversiteleri ortak TÜBİTAK projeleri için yol haritası çizdi

Batı Karadeniz üniversiteleri rektörleri bir araya geldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BKÜB) rektörler toplantısına katıldı.

Toplantı, Kartepe Park Otel'de gerçekleştirildi ve bölge üniversiteleri arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik başlıklar gündeme alındı.

Gündem: proje geliştirme ve kapasite artırımı:

Toplantıda öncelikli olarak üniversitelerin proje geliştirme ve başvuru kapasitelerinin artırılması ele alındı. Akademisyenlere yönelik eğitim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ortak TÜBİTAK projeleri yürütmeye yönelik iş birliği imkânlarının genişletilmesi tartışıldı.

Katılımcılar, bölge üniversitelerinin proje deneyimlerinin paylaşılması, ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve mevcut birikimin yeni çalışmalara aktarılmasının öneminde mutabık kaldı.

BARÜ'nün projeleri ve toplantıya katılanlar:

Rektör Akkaya, BARÜ'nün TÜBİTAK destekleriyle yürütülen 100'ü aşkın projesi bulunduğunu ve son bir yıl içinde 26 yeni proje desteği aldıklarını paylaştı.

Toplantıya BARÜ temsilcilerinin yanı sıra Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmühan Avcı ile Kocaeli Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldı.

Görüşmeler sonucunda üniversitelerarası deneyim paylaşımının artırılması, ortak proje ve etkinliklerin planlanması yönünde adımlar atılması kararlaştırıldı.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET AKKAYA, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BATI KARADENİZ ÜNİVERSİTELERİ BİRLİĞİNİN (BKÜB) TOPLANTISINA KATILDI.