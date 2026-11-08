Batı Karadeniz'de av sezonu: 26 bin ton, palamut öne çıktı

Batı Karadeniz'de av sezonu verileri

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu bölgedeki av sezonuna ilişkin, meteorolojik koşulların balıkçılığı zayıflattığını ve bölgedeki toplam üretimin 26 bin ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Aksu, artan giderlerin avcılık gelirlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

palamut öne çıktı:

Balıkçılar sezonda özellikle palamutta bolluk gözlemlediklerini belirtiyor. Balıkçı Oktay Ertürk sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve şu anda tüketicinin en çok palamudu tercih ettiğini söyledi. Ertürk, fiyatlara ilişkin olarak "Palamutlar 125 lira, kiloluktur" ifadesini kullandı.

fiyat ve arz dengesi:

Aksu'nun aktardığına göre palamut bolluğu, hamsi stoklarının zayıf olacağına işaret ediyor; denizde şu an için hamsinin çok az olduğu bildirildi. Buna karşılık istavrit ve mezgit avcılığı devam ediyor. Ertürk, arz-talep dengesinin fiyatları doğrudan etkilediğini şöyle özetledi: "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz". Hamsi fiyatı hakkında Ertürk "Hamsinin 250 lira" olduğunu belirtti.

Genel tablo, hava koşulları ve işletme maliyetlerindeki artışın bölge balıkçılığında hem miktar hem de gelir açısından belirleyici olduğunu gösteriyor. Tüketici tercihlerinin palamut yönünde yoğunlaşması, hamsi arzının kısıtlı olmasıyla birleşince piyasada çeşitsel farklılıklar ve fiyat oynaklığı ortaya çıkıyor.

BATI KARADENİZ'DE AV SEZONUNDA 26 BİN TON BALIK AVLANDI.