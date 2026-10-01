Batı Karadeniz'de cuma başlayıp cumartesi öğle sona erecek fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölgede rüzgarın 2 Ekim 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde eseceği, saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklini alacağı tahmin ediliyor. Bu koşulların deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği bildirildi.

Fırtınanın zamanlaması ve beklenen seyri:

Yetkililer, fırtınanın 3 Ekim 2026 Cumartesi öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü açıkladı. Rüzgarın başlangıçtan itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiği vurgulandı.

Uyarı ve alınması gereken genel tedbirler:

Yetkililer, fırtına süresince vatandaşlar ve denizcilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Özellikle deniz trafiğinde yaşanabilecek aksamalara karşı ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi istendi.

ÇVR BATI KARADENİZ’DE FIRTINA UYARISI (FOTOĞRAFLI) ALİ YILDIZ DÜZCE(İHA) - BATI KARADENİZ’DE RÜZGARIN CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLENEREK FIRTINA ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENİYOR. FIRTINANIN CUMARTESİ ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR. BATI KARADENİZ’DE DENİZCİLERİ İLGİLENDİREN FIRTINA UYARISI YAPILDI. METEOROLOJİK DEĞERLENDİRMELERE GÖRE BÖLGEDE RÜZGARIN 2 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN DOĞU VE KUZEYDOĞU YÖNLERDEN 6 İLA 8 KUVVETİNDE ESMESİ BEKLENİYOR. RÜZGARIN SAATTE 50 İLA 75 KİLOMETRE HIZLA FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEĞİ TAHMİN EDİLİRKEN, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALARA NEDEN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ. FIRTINA CUMARTESİ GÜNÜ SONA ERECEK BATI KARADENİZ’DE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINANIN 3 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR. YETKİLİLER, FIRTINA SÜRESİNCE DENİZ ULAŞIMINDA YAŞANABİLECEK AKSAMALARA KARŞI VATANDAŞLARIN VE DENİZCİLERİN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ. (ALI-Y)