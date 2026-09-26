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Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

Batman merkeze yakın çay yatağında dengesini kaybedip akıntıya kapılan kız çocuğunu bulmak için dalgıçlar ve kıyı ekipleriyle geniş çaplı arama yapılıyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 22:45

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

Olay yeri ve gelişme:

Edinilen bilgilere göre olay, Batman merkeze yakın bölgede bulunan Batman Çayı yatağında meydana geldi. Su kenarında bulunan iki kız çocuğundan biri henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan kız çocuğu kısa süre içinde gözden kayboldu.

Bölgeye sevk edilen ekipler:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri karşı bölgede hazır bekletildi. Olay yerine gelen Batman Belediyesi'ne bağlı dalgıç ekipleri, su altında ve yüzeyde arama çalışmalarına başladı.

Arama yöntemleri ve çalışma süresi:

Gündüz saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları, havanın kararmasına rağmen gece boyunca aralıksız sürdü. Ekipler, çocuğun akıntıyla sürüklenerek bir noktaya takılmış olabileceği ihtimaline karşı Batman Çayının belirli noktalarına arama ağı gerdi. Dalgıçlar su altında arama yaparken diğer ekipler kıyı ve su yüzeyinde tarama çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalar, kaybolan çocuğun bulunması amacıyla koordineli şekilde devam ediyor.

BATMAN ÇAYI’NDA SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILAN KIZ ÇOCUĞUNU BULMAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA...

BATMAN ÇAYI’NDA SUYA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILAN KIZ ÇOCUĞUNU BULMAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE SAATLERİNDE DE DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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