Kaza detayları:

Batman çıkışında 61 K 3597 plakalı tır ile Alaattin Okan'ın kullandığı 06 AL 0772 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çarpışma sonrasında otomobil sürücüsü Alaattin Okan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Okan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve ilerleyen süreç:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerin ardından, resmi makamların yapacağı teknik inceleme ve raporlar doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin detaylar netleşecek.

Görgü tanıkları ve olayda görev alan ekiplerin ifadeleri doğrultusunda yürütülecek soruşturma, yetkili birimlerce sürdürülecek.

BATMAN ÇIKIŞINDA TIR İLE OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALAATTİN OKAN HAYATINI KAYBETTİ.