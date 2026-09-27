Batman davasında tahliye kararı aileyi ve avukatını ayağa kaldırdı

Batman davasında tahliye tartışması

Batman'da 9 Kasım 2025'te bir diş kliniğinde meydana gelen ve Murat ve Salih İnsel kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin davanın son duruşmasında, iki sanığın tahliye edilmesi aile ve avukat tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Esra Ürgen, mahkemenin Ferhat Çelik ve Aydın Çelik hakkında tahliye kararı verdiğini belirtti. Ürgen, olayda iki kişinin öldüğünü, üç kişinin ağır yaralandığını ve bir kişinin de yaralı olduğunu vurguladı ve kararın dosyadaki deliller dikkate alınmadan alındığını savundu.

mahkeme süreci ve avukatın itirazı:

Ürgen, duruşmada tanık beyanlarındaki çelişkiler ve dosyadaki somut delillerin yeterince değerlendirilmediğini dile getirdi. Avukatın aktardığına göre, tanık ifadelerindeki farklılıklar ve adli tıp raporuyla ölü muayene raporu gibi belgeler göz önüne alınmadan tahliye kararı verildi.

Ürgen mahkemede yaşananları şöyle anlattı: hakim duruşma sırasında bazı sorulara müdahale ederek avukatın çelişkilere yönelik yönelttiği soruları kesmiş; bu durumun maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellediğini ifade etti. Avukat, bir hukukçu olarak duruşmadan 'adalet adına utanarak' çıktığını ve müvekkillerin ailelerinin adalete olan güveninin sarsıldığını söyledi.

Ürgen ayrıca, daha önceki ifadelerde yer alan ve Mehmet Fırat Çelik'in amcası Aydın Çelik ile birlikte olay yerine silahlı gittiğini ve kendi silahını ateşlediğini belirttiği kaydın dosyada bulunduğunu ancak bu beyanın duruşmada dikkate alınmadığını belirtti.

aileden duygusal tepki ve adalet çağrısı:

Hayatını kaybeden kardeşlerin annesi Filiz İnsel, duruşma sonrası gözyaşları içinde, çocuklarının hayatına yapılan saldırıyı anlatarak 'Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın' dedi. İnsel, evlatlarının bir hafta sonra yapılması planlanan düğümlerini göremediğini ve hazırlıkların tamam olduğunu belirterek, tahliye kararının kendilerini derinden sarstığını söyledi.

Ağabey Erdal İnsel ise verilen tahliye kararını kabul etmediklerini açıkladı. Erdal İnsel, iki can kaybının sıradan gösterilmesine karşı çıkarak yetkililere dosyaya 'vicdanla, hukukla ve tarafsızlıkla' bakma çağrısında bulundu ve ailece hukuki yollardan hakkı aramaya devam edeceklerini bildirdi.

Avukat Ürgen, tahliye kararının gerekçesinin kendilerine göre geçerli olmadığını, dosyada yeni bir delil bulunmadığı halde tutukluluk halinin kaldırıldığını ifade etti. Savunma beyanlarının birbiriyle çeliştiğini, tanık ifadelerinin ve adli tıp raporlarının bulunduğunu ancak yine de tahliye kararı verildiğini belirtti.

Davada adalet beklentisi ve mağdur yakınlarının güven kaybı öne çıkan temalar olurken, aile ve avukatın itirazları sonrasında sürecin nasıl ilerleyeceği ve karara ilişkin hukuki yolların kullanılıp kullanılmayacağı takip edilecek.

"İki evladımı kaybettim, şimdi sanıklar tahliye edildi"