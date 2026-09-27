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Batman Gültepe’de römorklu traktörle çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

Gültepe Mahallesi'nde römorklu traktör ile otomobil çarpıştı; 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık ekipleri müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman Gültepe’de römorklu traktörle çarpışma: iki kişi hafif yaralandı

kaza ve ilk belirlemeler:

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde römorklu traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada taraf sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Hastaneden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

BATMAN KENT MERKEZİNDE RÖMORKLU TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 2 VATANDAŞ HAFİF ŞEKİLDE...

BATMAN KENT MERKEZİNDE RÖMORKLU TRAKTÖR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZADA 2 VATANDAŞ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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