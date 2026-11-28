Batman merkezinde çıkan silahlı kavga soruşturması

Batman kent merkezinde 26 Kasım tarihinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden önemli bir kısmı tutuklandı. Olayın ardından başlatılan çalışmalar neticesinde toplam 6 şüpheli yakalanarak emniyetteki işlemler için gözaltına alındı.

gözaltı, arama ve ele geçen deliller:

Şüphelilerin üzerlerinde ve olayla bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda, kolluk kuvvetleri tarafından 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Bulunan silahlar ve diğer deliller, soruşturmanın delil havuzuna dahil edildi.

adli süreç ve mahkeme kararı:

Olayın aydınlatılması ve sorumluların adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN’DA SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI. (ARŞİV FOTOĞRAF)