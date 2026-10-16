Batman merkezli bahis ağı çöktü: 80 şüpheli tutuklandı

Batman merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis organizasyonlarında para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik operasyonların sonucunda önemli gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşti.

Operasyonun kapsamı:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilk aşamada tespit edilen 102 kişilik hedef listesini genişleterek çalışmayı derinleştirdi. Eş zamanlı operasyonlar, Batman merkezli olmak üzere toplam 13 ilde icra edildi.

Uygulama ve adli süreç:

Yürütülen operasyonlar ve devamındaki ifade süreçlerinin sonucunda toplam 119 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 80 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 39 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olası etkiler ve takip:

Bu tür operasyonlar, yasa dışı bahis ağlarının finansal akışını hedef almayı ve para nakline aracılık eden unsurların tespitini amaçlıyor. Soruşturmanın genişletilmesi ve çok illi uygulamalar, suç şebekelerinin çözülmesine yönelik adımların devam edebileceğini gösteriyor. Yetkililerin önümüzdeki süreçte delil değerlendirmesi ve ek operasyonlara ilişkin adımları takip edilecek.

BATMAN MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA YAKALANAN 119 KİŞİDEN 80'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.