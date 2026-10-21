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Batman merkezli uyuşturucu şebekesine darbe: 17 tutuklama

Batman merkezli operasyonda 17 kişi tutuklandı; 44 ara yakalamada 420,79 g sentetik kannabinoid, 19,4 g ve 24,6 kg metamfetamin, 12,9 g eroin, 7,4 kg skunk ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 14:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman merkezli uyuşturucu şebekesine darbe: 17 tutuklama

Batman merkezli operasyonun detayları:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü. Yürütülen fiziki ve teknik takip ile elde edilen deliller doğrultusunda operasyon planlandı.

ara yakalamalar ve ele geçen miktarlar:

Soruşturma sürecinde gerçekleştirilen 44 ara yakalamada toplam 420,79 gram sentetik kannabinoid, 19,4 gram metamfetamin, 12,9 gram eroin, 7 kilo 400 gram skunk ve 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerin çeşitliliği ve miktarı, soruşturmanın kapsamını yükseltti.

eş zamanlı baskın ve yargı süreci:

Toplanan delillerin ardından, 19 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli olarak Van, Hakkari Yüksekova ve Mersin illerinde belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonun koordinasyonu, elde edilen delillerin değerlendirilmesi ve takip süreçleri, yürütülen soruşturmanın disiplinli ve çok aşamalı yapısını ortaya koyuyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer yöntemlerle suç örgütlerine yönelik çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

Batman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Batman merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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