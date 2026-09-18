Batman'da aile dramı: Kozluk'ta dört kişinin ölümüyle sonuçlanan olay

Olayın ayrıntıları:

Batman’ın Kozluk ilçesi Kozluk merkezde meydana gelen olayda, iddialara göre Ali Pınar isimli şahıs evde henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra kendini iple asarak intihar ettiği bildirildi.

Olay sırasında çevreden gelen çığlık seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede evde bulunan dört kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olay yerinde güvenlik güçlerinin çalışmasının ardından cenazeler, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleriyle kolluk kuvvetleri olay yerinde ilk tespitleri yaptı.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını, olayın nedeni ve ayrıntıların yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacağını açıkladı. Soruşturma kapsamında evdeki delillerin toplanması ve tanık ifadelerinin alınmasına öncelik veriliyor.

BATMAN’IN KOZLUK İLÇESİNDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE CİNNET GETİREN BABA, EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU BIÇAKLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İPLE İNTİHAR ETTİ.