Batman’da aile eğitimleriyle çocuklarda bağımlılığa karşı farkındalık artırılıyor

Batman genelinde velilere yönelik farkındalık çalışmaları sürüyor:

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kent genelindeki okullarda sürdürülen bağımlılıkla mücadele eğitimleri, aileleri bilgilendirmeye devam ediyor. Son durak olarak Aydınkonak Anaokulu’nda düzenlenen programda velilere çocuklarda görülebilecek riskler, korunma yöntemleri ve erken müdahalenin kritik rolü aktarıldı.

Seminerde ele alınan konu başlıkları:

Program kapsamında uzmanlar, madde kullanımının olası riskleri ve belirtilerini detaylandırdı. Ailelere çocuklarıyla iletişimde nelere dikkat etmeleri gerektiği, davranış değişikliklerinin nasıl takip edileceği ve gerektiğinde hangi kurumlarla irtibata geçilecekleri aktarıldı. Sunumlarda En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ile Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma başlıkları öne çıktı ve pratik öneriler paylaşıldı.

Uzman uyarıları ve ailelere öneriler:

Uzmanlar, çocuklarda görülen uyku düzeni değişiklikleri, sosyal çekilme, okul başarısında düşüş gibi işaretlerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ailelerin erken dönemde fark ettikleri durumlarda soğukkanlı kalarak profesyonel destek aramaları, okul ve sağlık kurumlarıyla iş birliği yapmaları tavsiye edildi. Ayrıca seminerlerde, anne duyarlılığının ve güvenli aile ortamının bağımlılıkla mücadelede belirleyici olduğu sıkça tekrarlandı.

Yetkililer, bu farkındalık eğitimlerinin Batman genelindeki diğer okullarda da düzenli aralıklarla devam edeceğini bildirerek, aileleri programlara katılmaya ve karşılaştıkları şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmeye çağırdı.

BATMAN’DA BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR