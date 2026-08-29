Batman'da anne cinayeti: şüpheli emniyete gidip teslim oldu

Batman'da anne cinayeti

Batman'ın Petrolkent Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre H.C. (30) annesi S.C. (55)'yi öldürdü. Şüpheli, daha sonra il emniyet müdürlüğü binasına giderek cinayet işlediğini beyan etti.

Bu beyan üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede S.C.'nin cansız bedeni, ikametin avlusunda bulunan çöp konteynerinin yanında bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Müdahale ve kriminal inceleme:

Polis ekipleri olay yerine intikal ederek çevre güvenliğini sağladı ve delil toplama çalışmasına başladı. Evin içi ve çevresinde yapılan kontroller çerçevesinde bulgular kayıt altına alındı; adli tıp işlemleri için cenaze otopsiye sevk edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Şüphelinin durumu ve soruşturmanın seyri:

Gözaltına alınan H.C. hakkında, beyanlar doğrultusunda işlem başlatıldı. Şüphelinin psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edildi; bu iddia soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Yetkililer, olayın aydınlatılması için otopsi ve adli soruşturmanın devam ettiğini, kesin neticenin resmi açıklamayla paylaşılacağını belirtti.

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