Batman'da aracın gizli bölmeleri 18 bin 380 paket kaçak sigarayı ortaya çıkardı

Batman'da kaçakçılık operasyonu

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Diyarbakır-Batman yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış gümrük kaçağı 18 bin 380 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Kontrol sırasında şüpheli araç durdurularak KOM ekiplerince detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede sigaraların araç içindeki gizli bölmelere saklandığı tespit edildi ve bulunduğu yerde muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi; el konulan sigaralara ilişkin resmi işlemler devam ediyor.

BATMAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE (KOM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN OPERASYONDA 18 BİN 380 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.