Batman’da birlik ve coşku: 30 ağustos büyük zaferinin 104. yılı kutlandı

Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, kent merkezinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Günün anısına gerçekleştirilen etkinlikler, resmi protokolün katılımıyla başladı ve şehirde milli duyguların öne çıktığı anlara sahne oldu.

Tören başlangıcı ve protokolün rolleri:

Kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunarak tören resmiyet kazandı. Çelenk sunma töreninin ardından Batman Valiliği makamında tebrikat töreni düzenlendi.

Tören alanında protokol üyeleri arasında Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir yer aldı. Tören boyunca yetkililer, tören alanındaki birlikleri ve vatandaşları üstü açık tören aracından selamladı.

Gösteriler, öğrenciler ve halkın katılımı:

Programın devamında öğrenciler, Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirlerle duygusal anlar yaşattı. Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi ise halk dansları gösterisiyle etkinliğe renk kattı. Vatandaşlar etkinlikleri ilgiyle izleyerek coşkuya ortak oldu.

Kutlamaların finalinde ise askeri birliklerin resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Komando birliklerinin disiplinli yürüyüşü ve zırhlı araçların tören alanından geçişi, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Askeri birliklerin düzeni ve gösterilen disiplin, törene katılanlar üzerinde etkileyici bir intiba bıraktı.

Etkinlikler boyunca güvenlik önlemleri alındı ve tören alanında düzenin korunmasına özen gösterildi. Katılımın yüksek olduğu gözlenen kutlamalar, kentte milli bayram ruhunun güçlü şekilde yaşandığını gösterdi.

Batman’daki 30 Ağustos kutlamaları, birlik, beraberlik ve gurur temaları etrafında şekillendi. Kent halkı ve protokol temsilcileri, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü coşkuyla anarak milli duyguları paylaştı.

BATMAN'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLERLE COŞKUYLA KUTLANDI.