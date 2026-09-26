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Batman'da çöplük kavşağında trafik kazası: 6 yaralı

Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağı'nda buğday yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da çöplük kavşağında trafik kazası: 6 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Batman TPAO Bulvarı Çöplük Kavşağında, henüz belirlenemeyen nedenle bir buğday yüklü kamyon ile bir servis minibüsünün çarpışması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi. Çarpışma sonucunda 6 kişi yaralandı.

Müdahale ve taşıma:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası gelen ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan durumu tespit edilenler, gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; ekiplerin çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

BATMAN’DA SABAH SAATLERİNDE KAZA: 6 KİŞİ YARALANDI

BATMAN’DA SABAH SAATLERİNDE KAZA: 6 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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