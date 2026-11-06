Batman'da Cudi Mahallesi'nde trafik kazası: yan yatan kamyonetten 1 yaralı

Olayın detayları:

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yola yan yattı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonucu yaralı sevk edildi. Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından inceleme başlatıldı.

Bu tür kazalarda ilk müdahale ve hızlı sevkin önemi bir kez daha ortaya çıktı; trafik güvenliği ve dikkat, benzer olayların önlenmesinde belirleyici rol oynuyor.

BATMAN’DA SAĞANAK SIRASINDA MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN KAMYONET YAN YATTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.