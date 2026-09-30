Batman'da durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid: bir tutuklama, bir adli kontrol

Batman'da narkotik ekiplerinin operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Batman il girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler kent girişinde şüphe üzerine durdurma kararı aldı. Yapılan aramada paketlenmiş halde tespit edilen maddeye el konuldu. Olay yerinde yapılan ön inceleme ve sorgulamada, elde edilen bulgular kayıt altına alındı.

adli süreç ve sonuç:

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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