Dolar 49,0145 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.006,76 -2,31%
Altın Gram 6.632,13 +0,69%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,69 +2,63%
--°

Batman'da durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid: bir tutuklama, bir adli kontrol

Batman girişinde durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; iki kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı diğeri adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da durdurulan araçta 400 gram sentetik kannabinoid: bir tutuklama, bir adli kontrol

Batman'da narkotik ekiplerinin operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Batman il girişinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 400 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler kent girişinde şüphe üzerine durdurma kararı aldı. Yapılan aramada paketlenmiş halde tespit edilen maddeye el konuldu. Olay yerinde yapılan ön inceleme ve sorgulamada, elde edilen bulgular kayıt altına alındı.

adli süreç ve sonuç:

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Batman&#039;da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti
images

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi
images

Akşamın sürprizi Efeler'de sağanak hazırlıksız vatandaşları etkiledi
images

Miyom ameliyatında hayatını kaybeden Gülşah için dosya ağır ceza mahkemesine gön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor