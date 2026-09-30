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Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

Batman Fatih Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan 27 yaşındaki M.Ş., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

Batman'da silahlı kavga: 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

Batman'ın Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan 27 yaşındaki M.Ş., olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye götürüldü.

ilk müdahale ve hastanedeki müdahaleler:

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.Ş.'ye doktorlar tüm müdahaleleri uyguladı, ancak genç kurtarılamadı.

cenaze işlemleri ve soruşturma:

M.Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, kavgaya karışan tarafların tespit edilmesi ve olayın nedeninin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman&#039;da silahlı kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Batman'da silahlı kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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