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Batman’da jeneratör akımı balık avlayan genci ağır yaraladı

Bayraklı köyü Selamet mezrası mevkiindeki Batman Çayı'nda balık avlarken jeneratör akımına kapılan U.A. (25), ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman’da jeneratör akımı balık avlayan genci ağır yaraladı

Batman’da çay kenarında jeneratör kazası

Olay, merkez ilçe Bayraklı köyü Selamet mezrası mevkiindeki Batman Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için bölgeye giden U.A. (25), kullandığı jeneratörün elektrik akımına kapıldı.

kaza anı ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından U.A., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edildiği öğrenilen U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

soruşturma devam ediyor:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölgedeki bulgular ve olay anına ilişkin ifadeler doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN U.A.&#039;NIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU...

BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILAN U.A.'NIN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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