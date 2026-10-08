Batman'da kaçak kesimde 14 küçükbaşın etine el konuldu, 52 bin 801 lira ceza kesildi

Batman'da ortak denetimler sonucu yaptırım uygulandı

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarında kaçak kesim yaptığı tespit edilen kişi veya kişilere idari işlem uygulandı.

Denetim ve yaptırım:

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı kaçak kesim tespit edilmiş, sorumlular hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 52 bin 801 lira idari para cezası uygulandı.

El koyma ve imha:

Denetimler sırasında kaçak kesim sonucu elde edildiği belirlenen 14 küçükbaş hayvana ait karkas et ve sakatat ürünlerine el konuldu. El konulan ürünler ilgili mevzuat kapsamında tespit edilen usuller doğrultusunda imha edildi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının temini ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek kaçak kesim ve mevzuata aykırı gıda faaliyetlerine karşı denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

BATMAN’DA KAÇAK KESİLEN 14 KÜÇÜKBAŞ HAYVANA AİT ET VE SAKATATA EL KONULDU