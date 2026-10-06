Dolar 49,1751 +0,12%
Euro 55,3384 +0,35%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,72 +0,86%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

Batman'da sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybettiği iş makinesi yol kenarına devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

İş makinesi devrildi, sürücü yaralandı

Batman'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Kazanın, sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen iş makinesinde ise maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve güvenlik:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak teknik ve yerinde incelemelerle olayın nedeninin belirlenmesi ve benzer kazaların önlenmesine yönelik bulguların elde edilmesi amaçlanıyor.

BATMAN’DA EMEKLİ TOKİ GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINA DEVRİLEN İŞ...

BATMAN’DA EMEKLİ TOKİ GİRİŞİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK YOL KENARINA DEVRİLEN İŞ MAKİNESİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı
images

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün...
images

Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi