Batman'da 'köpekler saldırmıyor' diyen koşucunun videosu ters tepti

olayın özeti:

Batman Havalimanı yolunda koşu yapan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği kısa konuşma ve hemen ardından yaşanan saldırı anları, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi. Vatandaş, görüntüde sokak köpeklerini överek "köpekler saldırmıyor" ifadesini kullanırken, refüjde bekleyen iki köpeğin ani saldırısıyla karşılaştı. Olay anı, kişinin kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

görüntüler ne gösteriyor:

Videoda vatandaşın koşu sırasında durup köpeklerden övgüyle söz ettiği, konuştuğu sırada bir anda köpeklerden ikisinin refüjden atlayarak yanına geldiği görülüyor. Saldırı kısa sürüyor ancak cep telefonu kaydı, hem konuşma anını hem de beklenmedik hareketliliği net biçimde kayıt altına alıyor. Görüntülerde kimlik ya da ek ayrıntılar yer almıyor; olayın tüm ayrıntıları yalnızca bu kısa kayıt üzerinden izlenebiliyor.

güvenlik ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olay, sokak hayvanlarının davranışlarının öngörülemez olduğuna dair bir uyarı niteliği taşıyor. Vatandaşların benzer durumlarda mesafe koruması, ani hareketlerden kaçınması ve gerekirse yetkili birimlere haber vermesi önem taşıyor. Batman Havalimanı yolunda kaydedilen bu görüntüler, hem bölge halkının hem de yetkililerin dikkatine sunulmuş durumda.

BATMAN’DA HAVALİMANI YOLUNDA KOŞU YAPARKEN SOKAK KÖPEKLERİNİ ÖVEN VE SALDIRMADIKLARINI SÖYLEYEN VATANDAŞ, ORTA REFÜJDE BULUNAN İKİ KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI. O ANLAR, VATANDAŞIN KENDİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.