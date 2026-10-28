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Batman’da köprülü kavşakta trafiği aksatan üç araçlı kaza

Batman’da köprülü kavşakta 72 AZ 437, 21 DZ 773 ve 72 DS 911 plakalı üç aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasara yol açtı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman’da köprülü kavşakta trafiği aksatan üç araçlı kaza

Batman'da köprülü kavşakta zincirleme kaza

Batman merkez Kuyubaşı Mahallesi köprülü kavşakta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan araçların plakaları 72 AZ 437, 21 DZ 773 ve 72 DS 911 olarak bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

Kaza sonrası yolun bir şeridi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı tekrar normale döndü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Kaza sonucu ölen veya yaralanan olmadığı, araçlarda ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın oluş nedeninin tespiti ve trafik güvenliğinin sağlanması için soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA KUYUBAŞI MAHALLESİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK’TA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI...

BATMAN’DA KUYUBAŞI MAHALLESİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK’TA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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