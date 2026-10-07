Batman'da lastik alev alan tır itfaiye müdahalesiyle güvence altına alındı

Batman girişinde tır lastiği yandı

Batman girişinde seyir halindeki bir tırın arka lastiği patlayarak alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarında güvenli bir noktaya çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin hızlı müdahalesi:

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek alevlerin tırın dorsesine ve yakıt deposuna sıçramasını engelledi.

yangının kontrol altına alınması:

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında can kaybı veya geniş çaplı hasar bildirilmedi; ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

BATMAN GİRİŞİNDE SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ PATLAYARAK YANMAYA BAŞLAYAN TIRDAKİ YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.