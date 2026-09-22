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Batman'da motosikletli saldırı: park halindeki otomobil kundaklandı

Belde Mahallesi'nde iki şüphelinin park halindeki otomobile yanıcı madde döküp ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturuyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da motosikletli saldırı: park halindeki otomobil kundaklandı

kundaklama anı güvenlik kamerasında

Belde Mahallesi'nde motosikletle bölgeye gelen iki şüpheli, park halindeki bir otomobilin üzerine yanıcı madde döküp çakmakla ateşe verdi. Görüntülerde arkada oturan kişinin aracın üzerine sıvı döküp çakmağı yakınca alevlerin kısa sürede yükseldiği görülüyor.

yangına müdahale ve hasar:

Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde maddi hasar oluştu.

polis soruşturması:

Kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri incelemeye alındı.

BATMAN’DA MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 ŞÜPHELİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ YANICI MADDE...

BATMAN’DA MOTOSİKLETLE GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ 2 ŞÜPHELİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ YANICI MADDE DÖKEREK ATEŞE VERDİ. KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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