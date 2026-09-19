Batman'da OSB yakınında seyirde çıkan otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Batman'da OSB yakınında otomobil alev aldı

Batman-Beşiri karayolu üzerinde, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden çıktığı belirtilen alevler nedeniyle trafik kısa süreli olarak etkilendi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

olay yeri ve araç bilgisi:

Edinilen bilgilere göre alev alan araç, 33 AFL 547 plakalı otomobildi. Sürücü yangını fark ederek aracı yol kenarına çekip otomobilden çıktı. Olay yerinin OSB yakınları olduğu bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BATMAN-BEŞİRİ KARA YOLUNDA SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.