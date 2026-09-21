Batman'da park halindeki otomobil ön kısmından alev aldı

Batman'da araç yangını kontrol altına alındı

Batman kent merkezinde akşam geç saatlerde, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Belde Mahallesi'nde gerçekleşti ve çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti, aynı zamanda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü, daha geniş bir alanın zarar görmesi önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi; olayla ilgili teknik ve adli soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI