Dolar 48,7992 +0,08%
Euro 56,0062 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.887,91 -0,78%
EUR/USD 1,1474 -0,14%
Brent Petrol 95,36 -3,96%
--°

Batman'da park halindeki otomobil ön kısmından alev aldı

Batman'ın Belde Mahallesi'nde park halindeki otomobilin ön kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Batman'da park halindeki otomobil ön kısmından alev aldı

Batman'da araç yangını kontrol altına alındı

Batman kent merkezinde akşam geç saatlerde, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin ön kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Belde Mahallesi'nde gerçekleşti ve çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçildi.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti, aynı zamanda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü, daha geniş bir alanın zarar görmesi önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangın nedeniyle otomobilin ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi; olayla ilgili teknik ve adli soruşturma sürüyor.

BATMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

BATMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayha...
images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı
images

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

Dursun Ali Arslan anısına Gebze'de düzenlenen turnuva ilk günde vefayı sahaya taşıdı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı