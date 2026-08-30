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Batman'da sauna yangını can aldı: iki kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi yaralandı

Gültepe Mahallesi'ndeki spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri müdahale etti, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da sauna yangını can aldı: iki kişi yaşamını yitirdi, dokuz kişi yaralandı

sauna bölümünde yangın: olayın gelişimi

Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

can kaybı ve yaralanmalar:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti; sevk edilen hastaların durumu hakkında ekiplerin verdiği ilk bilgilere göre bir kişinin durumu ağır, diğer sekiz kişinin sağlık durumu şu anda stabil olarak bildirildi.

yetkililerin açıklamaları ve soruşturma:

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin açıklamasında, "Batman’da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1’inin durumu ağır, 8’inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik." ifadelerini kullandı. Canalp, itfaiyenin yangının çıkış sebebiyle ilgili kendi araştırmasını yürüttüğünü ve başka herhangi bir vatandaşın izine rastlanmadığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Batman’da spor salonunun sauna bölümde yangın: 2 ölü, 9 yaralı

Batman’da spor salonunun sauna bölümde yangın: 2 ölü, 9 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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