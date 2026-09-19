Batman'da şehir girişinde durdurulan otobüste midesinde eroin bulunan yolcu tutuklandı

Operasyon ve arama:

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, şehir girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahıs üzerinde yapılan ilk kontrollerde, şahsın uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirildi.

Şüphelinin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilmesi üzerine, yapılan tetkiklerde sindirim sisteminde paketlenmiş maddeler tespit edildi.

Ele geçirilen maddeler ve tespit:

Hastanede yapılan incelemelerde, sindirim sisteminde 35 parça halinde toplam 253,22 gram eroin bulunduğu belirlendi. Ele geçen uyuşturucu maddelere el konuldu ve olayla ilgili kayıtlar tutuldu.

Şüpheli hakkında adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli hakkında emniyette işlemler başlatıldı; adli işlem yapıldı ve şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BATMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONDA, ŞEHİR GİRİŞİNDE DURDURULAN BİR OTOBÜSTEKİ YABANCI UYRUKLU YOLCUNUN SİNDİRİM SİSTEMİNDE 35 PARÇA HALİNDE TOPLAM 253,22 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ.