olayın kısa özeti:
Batman İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre sosyal medya paylaşımlarında gençleri suç işlemeye yönlendirdiği, suç örgütlerine ve silah kullanımına özendirdiği belirlenen 6 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
operasyon ve ele geçirilenler:
Emniyet ekiplerinin 24 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 17 kartuş ve 54 fişek ele geçirildi.
soruşturma ve hukuki adımlar:
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Resmi açıklamada, yürütülen soruşturmanın ve delil incelemesinin devam ettiği bildirildi.
Batman’da sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyon: 6 gözaltı
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