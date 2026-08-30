Dolar 48,2572 +0,06%
Euro 56,0001 +0,23%
Bist 14.546,55 -0,65%
Altın Gram 6.961,60 -0,95%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Batman'da spor salonu yangını: bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman Gültepe Mahallesi'ndeki spor salonunun saunasındaki yangında 11 kişi etkilendi, 2 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden Bakan Şimşek'in yeğeni de vardı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:29

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 23:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da spor salonu yangını: bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Batman'da spor salonunda yangın

Batman Gültepe Mahallesi'nde bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi etkilendi. Olayda ölenlerden biri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni Emine Yağni (42) olarak açıklandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'ndeki tesiste sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

resmi açıklama ve sağlık durumu:

Batman Valisi Ekrem Canalp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Batman’da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1’inin durumu ağır, 8’inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı".

kayıplar ve soruşturma:

Olayda yaşamını yitirenler Emine Yağni ve Şanzime Sarıgül olarak açıklandı. Emine Yağni'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla itfaiye ekipleri ve yetkililer kapsamlı bir inceleme başlattı.

BATMAN’DA BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA, HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET...

BATMAN’DA BİR SPOR SALONUNUN SAUNA BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGINDA, HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN YEĞENİ 42 YAŞINDAKİ EMİNE YAĞNİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sürücüsüz traktör kısa devre sonrası alev alıp ahıra çarptı
images

Himalayalardan kopan buzulun seli Nepal'de ağır bilanço bıraktı
images

Eskişehir istikametinde çekici tır ile otomobil çarpıştı, trafik kısmen aksadı
images

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üç yılda olgunlaşan Tekirdağ soğanı sofralara ve dünyaya hazırlanıyor

Sürücüsüz traktör kısa devre sonrası alev alıp ahıra çarptı

Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk toplantısı bugün

Himalayalardan kopan buzulun seli Nepal'de ağır bilanço bıraktı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı