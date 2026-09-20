Batman'da sürücü kontrolü kaybedince otomobil takla attı

kaza detayları:

Kaza bugün saat 11.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, önünde ilerleyen bir hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 1 yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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