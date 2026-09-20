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Batman'da takla atan otomobil refüjdeki korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Turgut Özal Caddesi’nde saat 11.30’da kontrolden çıkan otomobil önce korkuluklara sonra bir hafif ticari araca çarpıp takla attı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Batman'da takla atan otomobil refüjdeki korkuluklara çarptı: 1 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüjde bulunan demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptıktan sonra takla attı. Kaza anında her iki araçta da maddi hasar oluştu.

müdahale ve inceleme:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde görüntüleme ile delil toplama çalışmaları sürüyor.

BATMAN&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ÖNCE BAŞKA BİR ARACA ARDINDAN...

BATMAN'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ÖNCE BAŞKA BİR ARACA ARDINDAN DA DEMİR KORKULUKLARA ÇARPIP TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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