Batman'da teslimatta olan kargo kamyonunda çıkan yangın paketlere zarar verdi

Olayın gelişimi:

Batman'ın Bayındır Mahallesi Batı Rahman Bulvarı Tuana mevkiinde meydana gelen olayda, kargolu bir kamyonun kasasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün veya çevredeki kişilerin bildirimleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve hasar:

İhbarla bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak araç kasasındaki bazı kargo paketlerinde hasar oluştu.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, hasarın boyutu ve olası nedenlere ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

BATMAN'DA BİR KARGO FİRMASINA AİT KAMYONUN KASASINDA YANGIN ÇIKTI, BAZI KARGO PAKETLERİNDE HASAR OLUŞTU