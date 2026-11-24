Batman’da düzenlenen trafik eğitimi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım tarihinde 50. Yıl Ortaokulu ve Ziya Gökalp Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir trafik eğitimi gerçekleştirdi. Programda temel trafik kurallarının bilinmesi ve bu kurallara uyulmasının önemi vurgulandı.

Eğitimin içeriği:

Ekipler, konuşmalar ve görsel anlatımlarla temel trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Trafik işaretleri, yaya güvenliği ve güvenli yol kullanımı gibi başlıklarda yapılan açıklamalarla öğrencilerin günlük hayatta alacakları önlemler somutlaştırıldı.

Trafik dedektifi kartlarının hedefi:

Program kapsamında öğrencilere verilen Trafik Dedektifi Kartları, kurallara dikkat etmeyi teşvik etmek ve çocuklarda güvenlik bilincini artırmak amacıyla kullanıldı. Kartlar, öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya dönüştürmelerini destekleyecek bir araç olarak sunuldu.

Etkinlik, hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir oturum olarak planlandı; uygulamanın amacı, trafikte bireysel sorumluluğun güçlendirilmesi ve okul çevresi ile günlük yaşamda güvenli davranışların yaygınlaştırılması olarak açıklandı.

BATMAN’DA İKİ ORTAOKULDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE TEMEL TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ. EĞİTİMLERDE TRAFİK KURALLARINA UYMANIN ÖNEMİ ANLATILIRKEN ÖĞRENCİLERE TRAFİK DEDEKTİFİ KARTLARI DAĞITILDI.