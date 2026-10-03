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Batman'da yağmur sonrası gökkuşağı kenti tabloya çevirdi

Batman'da sağanak sonrası güneşin çıkmasıyla oluşan gökkuşağı, tarım arazileri ve kent siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 17:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Batman'da yağmur sonrası gökkuşağı kenti tabloya çevirdi

Batman'da gökyüzü renk cümbüşüne büründü:

Batman'da etkili olan sağanağın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle gökyüzünde belirgin bir gökkuşağı oluştu. Kent genelinde kısa süre etkili olan yağışın ardından, bulutların arasından süzülen ışıklar gökkuşağını net şekilde görünür kıldı ve ortaya görsel açıdan etkileyici bir panorama çıktı.

yağışın ardından beliren manzara:

Bulutların önünde geniş bir yay şeklinde beliren gökkuşağı, şehir üzerinde uzun bir hat boyunca izlenebildi. Gökyüzündeki renklerin canlılığı ve yayılımı, fotoğraf çekenlerin ve kent sakinlerinin ilgisini çekti; sahne, kısa süreliğine de olsa kentin havasını değiştirdi.

tarım arazileriyle birleşen görüntü:

Gökkuşağının tarım arazileri ve kent silueti ile buluştuğu anlar, ortaya adeta kartpostallık bir kompozisyon çıkardı. Renklerin tarlaların yeşili ve yapıların siluetleriyle oluşturduğu kontrast, bölgenin doğal ve kentsel dokusunu aynı karede birleştirdi.

Gün ışığının yeniden hakim olduğu kısa dönemlerde ortaya çıkan bu tür doğa olayları, hem görsel olarak kent peyzajına katkı sağlıyor hem de yerel gündelik hayatın sıradan anlarına estetik bir kesit ekliyor. Batman'da görülen bu gökkuşağı da kentteki izleyicilere unutulmaz bir an sundu.

Batman&#039;da sağanak sonrası gökkuşağı mest etti

Batman'da sağanak sonrası gökkuşağı mest etti

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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