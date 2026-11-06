Batman'da yasa dışı bahis şebekesinde 3,95 milyar liralık para trafiği ve 25 tutuklama

Batman merkezli operasyonun kısa özeti

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ağına yönelik geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle birlikte dijital materyaller ele geçirildi ve soruşturma belgeleri toplandı.

operasyonun kapsamı:

4 Kasım tarihinde, Batman merkezli olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda; aralarında 10 üst düzey yöneticinin de bulunduğu 26 hesap kullanıcısı ile toplam 36 şüpheli hedef alındı. Uygulamalar sonucu 33 şüpheli dijital materyalleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

masak tespiti ve mali hareketler:

MASAK raporları doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde, şüphelilere ait banka ve ödeme hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para transferi tespit edildi. İncelemede, söz konusu meblağın yasadışı bahis sitelerine aktarılan paraların nakline aracılık etmek ve suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Elde edilen finansal veriler soruşturmanın merkezine yerleştirildi ve dijital delillerle birlikte soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma kapsamı ve delillerin değerlendirilmesi sürüyor; yetkililer konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve gerektiğinde ilave işlemler yapılacağını bildirdi.

BATMAN MERKEZLİ 10 İLDE DÜZENLENEN YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 33 KİŞİDEN 25'İ TUTUKLANDI. OPERASYONDA 3 MİLYAR 950 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ.