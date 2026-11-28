Batman'da şüpheli çanta alarmı

Batman'ın Basın Kavşağı mevkiinde yol kenarına bırakıldığı bildirilen bir çanta, çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, ilk aşamada bölgeyi güvenlik altına alarak vatandaşları uzaklaştırdı ve gerekli önlemleri aldı.

güvenlik önlemleri ve müdahale:

Polis ekiplerinin çağırdığı bomba imha ekipleri bölgeye intikal etti. Uzman ekipler tarafından yapılan değerlendirme sonrası çanta, çevre güvenliği sağlanarak kontrollü şekilde patlatıldı. Müdahale sırasında kısa süreli panik yaşandı fakat ekiplerin koordineli çalışmasıyla durum kontrol altına alındı.

soruşturmanın seyri:

Patlatma işleminin ardından olay yerinde güvenlik ve delil toplama çalışmaları yapıldı. Polis ekipleri, olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı ve çantanın sahibine ya da bırakılma gerekçesine dair bilgi edinmek için araştırma yürütüyor.

BATMAN’DA BASIN KAVŞAĞI’NDA YOL KENARINA BIRAKILAN ŞÜPHELİ ÇANTA, BOMBA İMHA EKİPLERİNCE KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI.