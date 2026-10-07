Batman’da yol kontrollerinde çok sayıda kaçakçılık: 27 şüpheli hakkında işlem

Hasankeyf ve Gercüş yol kontrollerinde 2 bin 770 paket sigara, 11 elektronik sigara ve 43 kaçak malzeme ele geçirildi; 27 şüpheliye adli işlem yapıldı.