Batman’da yol kontrollerinde çok sayıda kaçakçılık: 27 şüpheli hakkında işlem

Operasyon detayları:
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 15-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde kaçakçılığa yönelik denetimler yapıldı.
ele geçirilen malzemeler:
Çalışmalarda toplam 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 43 adet muhtelif malzeme ele geçirildi.
soruşturma ve adli süreç:
Olaylarla bağlantılı olarak toplam 27 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı ve gerekli adli işlemler yürütülüyor.
ÇALIŞMALARDA 2 BİN 770 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, 11 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI ELEKTRONİK SİGARA VE 43 ADET MUHTELİF MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.
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