Batman'da yüzler gazze için yürüdü, telefon ışıklarıyla dayanışma gösterisi

Batman'da yürüyüş ve basın açıklaması:

Batman'da Aksa Tufanı'nın üçüncü yıldönümü dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Turgut Özal Caddesi'nde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak' teması etrafında toplandı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar tekbir getirip İsrail ve destekçileri aleyhine sloganlar attı. Gülistan Caddesi'ne kadar süren kortejin ardından yapılan basın açıklaması öncesinde vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak dayanışma mesajı verdi.

katılımcıların tepkileri ve semboller:

Etkinlikte bayraklar, sloganlar ve ışık gösterisi öne çıktı; katılımcılar barış ve adalet taleplerini yüksek sesle dile getirdi. Yürüyüş esnasında bir arada duruş ve toplu seslendirmeler, protestonun ortak mesajını görünür kıldı.

konuşmalar ve gönderilen mesajlar:

Program Kur'ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Ardından sahne alan Filistinli Mardin Artuklu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Huzeyfe El Hatip, Gazze'nin galip geleceğine dair inancını dile getirdi ve umudun sürdüğünü vurguladı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın metnini okuyan Kenan Çaplık ise şunları söyledi: 'Aksa Tufanı, telleri, duvarları, uyduları ve istihbaratıyla insanlığı teslim almaya çalışan küresel kibir kalesinde geri dönülemez bir gedik açmıştır. Dünyanın en gelişmiş askeri sistemlerine sahip olduğu iddia edilen işgalci rejimin inanç ve kararlılık karşısında ne kadar kırılgan olduğu görülmüştür.'

Çaplık açıklamasına şu cümlelerle devam etti: '7 Ekim’den bu yana geçen süreçte dünya, gözü dönmüş bir terör örgütünden farksız hareket eden İsrail rejiminin gerçek yüzüne bir kez daha şahit olmuştur. Her türlü zalimliğin sergilendiği bu vahşet çemberinde iki aykırı tabloya şahit olduk. Bir yanda Batılı güçlerin sınırsız desteğini arkasına alan katil rejimin soykırımı, diğer yanda Gazze halkının eşsiz direnişi yer almaktadır.'

Okunan basın açıklamasının ardından program dualarla son buldu ve katılımcılar alandan ayrıldı.

BATMAN'DA BİNLERCE VATANDAŞ, AKSA TUFANI'NIN ÜÇÜNCÜ YILI DOLAYISIYLA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TARAFINDAN DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTE GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA VE KATLİAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ.