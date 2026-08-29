Batrakov ilk resmi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi

maçın özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

Karşılaşma, ev sahibi ekip için hem skor hem de kadro yönetimi açısından önemli bir sınav niteliğindeydi.

batrakov'un ilk sahaya çıkışı:

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, maça yedek kulübesinde başladı. 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve böylece sarı-kırmızılı formayla ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.

Genç futbolcunun oyuna girişi, takımın yeni transfer rotasyonunda yer alma sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK RESMİ MAÇINA GÖZTEPE KARŞISINDA ÇIKTI.