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Batrakov ilk resmi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maç heyecanını yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Batrakov ilk resmi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi

maçın özeti:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı.

Karşılaşma, ev sahibi ekip için hem skor hem de kadro yönetimi açısından önemli bir sınav niteliğindeydi.

batrakov'un ilk sahaya çıkışı:

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, maça yedek kulübesinde başladı. 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve böylece sarı-kırmızılı formayla ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.

Genç futbolcunun oyuna girişi, takımın yeni transfer rotasyonunda yer alma sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi.

GALATASARAY&#039;IN YENİ TRANSFERLERİ ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK RESMİ MAÇINA...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK RESMİ MAÇINA GÖZTEPE KARŞISINDA ÇIKTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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