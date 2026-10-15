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Battalgazi meclisi 2027 bütçesinin görüşmelerine devam etti

Battalgazi Belediye Meclisi, Başkanvekili Abuzer Sarıtaş yönetiminde toplanarak plan ve bütçe komisyonu raporlarını ele aldı; 2027 bütçe görüşmeleri sürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Merve Çelik

Battalgazi meclisi 2027 bütçesinin görüşmelerine devam etti

Battalgazi Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü birleşimini gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimini Meclis Başkanvekili Abuzer Sarıtaş başkanlığında Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yaptı.

Toplantıda toplam 3 gündem maddesi görüşüldü; gündem ağırlıklı olarak belediyenin mali konuları ve bütçe hazırlıklarına ayrıldı.

gündem ve bütçe tartışmaları:

Birleşimde, Plan ve Bütçe Komisyonu raporları üzerinde görüşmeler yapıldı. Komisyon raporlarının ele alınması sırasında mali öncelikler ve harcama kalemleri üzerinde duruldu; 2027 mali yılına ilişkin bütçe çalışmaları ise toplantıda devam eden ana başlık oldu.

bir sonraki birleşim:

Meclis, ekim ayı dördüncü birleşimini 16 Ekim Cuma günü saat 14.00’te Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirecek. Katılımcılara bu tarihte bütçe görüşmelerinin sürdürülmesi bilgisinin iletildi.

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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